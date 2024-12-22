Азербайджан представлен на фестивале культуры в Малайзии - ФОТО

В Международном исламском университете в Малайзии был организован традиционный фестиваль культуры мусульманских стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках международного мероприятия были представлены национальные стенды различных стран, книжная выставка, состоялись конкурс исламской каллиграфии, презентация музыки и культуры стран. На стенде, подготовленном посольством Азербайджана в Малайзии, были продемонстрированы и розданы зрителям материалы, пропагандирующие историю, культуру, туристический потенциал, литературу и музыку нашей страны.

В рамках мероприятия также был продемонстрирован видеоролик о нашей стране, обучающиеся в исламском университете наши студенты Хафиз Рагимов, Шахин Музаффаров, Агшин Мамедов исполнили азербайджанские национальные танцы и песни.