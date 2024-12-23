В Азербайджане сдан в пользование новый портал религиозного просвещения

На Форуме религиозных лидеров Азербайджана состоялась презентация портала электронных услуг и информационных систем AMİN.

Одной из целей нового портала заявлена работа в направлении усовершенствования религиозного просвещения.

Также портал создаст возможности для большей доступности и прозрачности услуг и деятельности Госкомитета по работе с религиозными структурами.

Представленные на портале информационные системы позволят продемонстрировать уникальную атмосферу мультикультурализма в стране.

Источник: Qafqazinfo