Бахар Мурадова: Модель азербайджанской семьи основана на национальной идентичности и религиозных ценностях

Фактом является то, что национально-духовное и религиозно-культурное наследие Азербайджана, расположенного в важном географическом, геополитическом, экономическом и особенно богатом человеческими ресурсами регионе мира, основано на нашей древней истории и традициях.

В нашей стране всегда мирно жили народы и этносы, принадлежащие к разным религиям и конфессиям, и сохранилось своеобразие сформированной на этой основе модели сосуществования. Это, в свою очередь, легло в основу ценностей мультикультурализма и толерантности, которыми мы обладаем и которыми по праву всегда гордимся.

Об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в ходе выступления на проходящем 23 декабря в Баку Форуме религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы».

Она отметила, что Азербайджан всегда признавал и поддерживал важную роль, которую религия играет в жизни общества в соответствии со светской моделью государства и демократического общества.

Наша страна и сегодня продолжает традиционную политику мультикультурализма и толерантности, обеспечивая, чтобы люди, принадлежащие к разным религиям и культурам, жили в равных условиях. Принципы светскости, на которых основано Азербайджанское государство, определяют его как основное содержание нашей жизни и опору института семьи, подчеркивая важность национальных и религиозных ценностей.

«С этой точки зрения модель азербайджанской семьи также основана на национальной идентичности и религиозных ценностях. Их правильная пропаганда защищает институт семьи от всякого рода внешних воздействий. Поэтому работа религиозного просвещения не ограничивается только религиозными общинами и святилищами, это составляет одно из основных направлений деятельности соответствующих государственных органов», - сказала Б. Мурадова.

Источник: АЗЕРТАДЖ