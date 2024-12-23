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На заправке в Баку бензин смешивают с водой? – Комментарий компании - ВИДЕО

Теймур Максутов15:55 - Сегодня
На заправке в Баку бензин смешивают с водой? – Комментарий компании - ВИДЕО

В последние дни в социальных сетях широко обсуждаются жалобы автовладельцев на то, что в топливных баках их автомобилей скапливается вода.

На распространенных в сети видеозаписях отмечается, что топливо было приобретено на автомобильной заправочной станции "Лукойл". На кадрах отчетливо заметно, как из бензобака вытекает вода, что может нанести серьезный ущерб двигателям автомобилей.

Oxu.az направил запрос в ЗАО "Лукойл-Азербайджан" для прояснения ситуации. Менеджер по работе с госорганами Рахиль Агаев подтвердил факт происшествия. По его словам, первая жалоба поступила 18 декабря.

«К сожалению, такой инцидент действительно произошел. Но речь здесь ни в коем случае не идет о том, что на АЗС "Лукойл" в бензин умышленно добавляли воду. Конечно, если возникает проблема, мы отвечаем на все вопросы наших клиентов», - заявил Р.Агаев.

По его словам, причиной инцидента стала техническая авария.

«Прежде всего, хочу сказать, что инцидент зафиксирован не на АЗС №13 на территории, известной как "Шамахинка", о чем писали в соцсетях, а на АЗС №19 на проспекте Азадлыг, известной всем как "Двойная заправка", на правой стороне дороги в направлении микрорайона.

Из-за дождей произошла авария в одном из резервуаров, он был пробит, и в него попали грунтовые воды. Поскольку бензин марки АИ-95 был в ограниченном количестве, неопытный оператор полностью заполнил резервуар, на дне которого скопилась вода. То есть, никто умышленно не добавлял воду в бензин. Это просто техническая авария. Операторы не должны были полностью заполнять этот бак. В настоящее время этот вопрос расследуется. Ущерб каждому пострадавшему клиенту будет возмещен компанией», - добавил Р.Агаев.

Что касается определения ущерба, нанесенного водителям, представитель "Лукойл-Азербайджан" отметил, что проверяются данные каждого обратившегося.

«На АЗС есть камеры. Водитель называет время, мы проверяем по камерам. Затем связываемся с сервисом, куда доставлен автомобиль, уточняем расходы и оплачиваем. Пусть никто в этом не сомневается. "Лукойл" не та компания, которая будет продавать своим клиентам бензин вместе с водой», - заверил он.

На данный момент в компанию обратились 20 человек, и каждому из них выплачена компенсация. Собраны все документы - справки, акты о выполненных работах, квитанции из сервисов и выплаченным суммам.

Технологи компании продолжают работать на месте происшествия. Проводятся все необходимые мероприятия, а также идет процесс выявления виновных лиц.

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