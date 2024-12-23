 Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

First News Media17:00 - Сегодня
Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Новый год – это время волшебства, тепла и исполнения желаний. В эту особенную пору улицы городов наполняются сказочной атмосферой, и столица Азербайджана не стала исключением.

Город превратился в настоящую зимнюю сказку: главные проспекты сияют разноцветными гирляндами, парки украшают величественные елки, а огоньки иллюминации создают атмосферу уюта и праздника.

Прогулка по улицам радует яркими витринами, сверкающими огнями и праздничными декорациями, а в центре города расположилась уютная ярмарка с горячими угощениями и сувенирами.

Пусть уходящий год заберет с собой все тревоги, а наступающий принесет радость, успех и тепло в каждый дом.

Встречайте Новый год в окружении близких, наслаждаясь красотой зимнего Баку и веря в чудо!

С наступающим Новым годом! Пусть город, сияющий миллионами огней, станет символом светлого и счастливого будущего для каждого из нас.

Шалаля Хагвердиева

Поделиться:
581

Актуально

Xроника

В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

Xроника

Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ...

Общество

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Интервью

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для ...

Общество

Пожар на объекте в Баку потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Состоялась встреча с победителями конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

​​​​​​​Новые правила миграции для граждан Азербайджана в России: Что важно знать?

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Новые детали в связи со смертью директора криптовалютной компании в Баку

Антиазербайджанская сеть: Кто, когда и как работал на нее?

Стали известны подробности о смерти блогера, найденной мертвой после операции по коррекции фигуры - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Новые подробности о смерти блогера

Последние новости

Пожар на объекте в Баку потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:32

Нурсултан Назарбаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с победителями конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 18:20

В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Сегодня, 18:15

​​​​​​​Новые правила миграции для граждан Азербайджана в России: Что важно знать?

Сегодня, 17:59

Вучич отметил важность сотрудничества Сербии и Азербайджана в сфере ВПК

Сегодня, 17:48

Глава МИД Азербайджана и премьер Сербии обсудили перспективы экономических связей

Сегодня, 17:40

В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

Сегодня, 17:30

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Сегодня, 17:00

The Guardian рассказала о «грязных тайнах» французских виноделов

Сегодня, 16:50

В Баку обсуждены меры по приведению ВС Азербайджана под стандарты турецкой армии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Глава МИД АР: Препятствование Арменией роспуску МГ ОБСЕ противоречит мирному процессу

Сегодня, 16:30

Экс-сотрудники «Моссада» раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

Сегодня, 16:25

Президент Сербии принял главу МИД Азербайджана

Сегодня, 16:20

Kapital Bank провел тренинги по теме «Эмоциональный интеллект» для студентов

Сегодня, 16:15

Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО

Сегодня, 16:10

Дензел Вашингтон стал священником – ФОТО

Сегодня, 16:05

Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане

Сегодня, 16:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23