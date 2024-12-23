В столице обрушилось здание, есть погибший

В поселке Сахиль Гарадагского района города Баку обрушилось недостроенное здание.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что спасатели Специальной службы по спасению в условиях высоких рисков МЧС были привлечены для оказания помощи.

Спасатели с помощью специальных средств извлекли из-под завалов одноэтажного заброшенного недостроенного здания тело Бабаева Бахруза Абульфат оглу (1989 г.р.) и передали его соответствующим органам.

В связи с инцидентом проводится расследование соответствующими органами.