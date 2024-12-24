В Эйфелевой башне произошел пожар: Эвакуированы более тысячи человек

В шахте лифта между первым и вторым этажами Эйфелевой башни вспыхнул пожар из-за перегрева кабеля.

Около 1200 человек были эвакуированы, пишет УНН со ссылкой на Bild.

Как сообщается, спасательные службы прибыли на место и начали борьбу с огнем, а туристов отвели подальше от знаменитого символа французской столицы.

Один из очевидцев написал в социальной сети X: «В Эйфелевой башне сейчас бушует пожар. Монумент только что эвакуировали. Спасательная служба выставила оцепление, но пожарные не могут добраться до огня».

Журналист издания Boulevard Voltaire сообщил: «Около 1200 человек были эвакуированы. По данным, пожарные установили, что причиной возгорания стал перегрев кабеля».

Сообщается, что сейчас пожар был взят под контроль и потушен.