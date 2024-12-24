В Баку начинается суд над обвиняемыми в шпионаже в пользу Франции

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Председательствовать на процессе будет судья Эльмин Рустамов.

Отметим, что гражданин Франции Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы 4 декабря 2023 года. Райану предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно материалам обвинения, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из страны как «персоны нон-грата».

По этому уголовному делу также проходит гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который обвиняется в государственной измене.

Напомним, что 20 декабря 2023 года глава DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после серии провалов французских спецслужб и разоблачения обширной шпионской сети.