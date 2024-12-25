Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что по факту крушения близ Актау самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и 314.3 («Халатность, повлекшая смерть двух или более лиц»), предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.
Ведомство отмечает, что члены следственной группы, созданной в Генеральной прокуратуре, под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова командированы в Казахстан.
Генпрокуратурой Азербайджана также направлено обращение в Генеральную прокуратуру Казахстана для проведения соответствующих следственных и других необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.
«Совместно с соответствующими государственными органами Азербайджана проводятся мероприятия по расследованию причин катастрофы и принятию неотложных мер», - подчеркивает ведомство.
Генеральная прокуратура Азербайджана выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.