Возбуждено уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту крушения пассажирского самолета AZAL в Казахстане.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что по факту крушения близ Актау самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 262.3 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и 314.3 («Халатность, повлекшая смерть двух или более лиц»), предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Ведомство отмечает, что члены следственной группы, созданной в Генеральной прокуратуре, под руководством заместителя генерального прокурора Эльмара Джамалова командированы в Казахстан.

Генпрокуратурой Азербайджана также направлено обращение в Генеральную прокуратуру Казахстана для проведения соответствующих следственных и других необходимых процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела.

«Совместно с соответствующими государственными органами Азербайджана проводятся мероприятия по расследованию причин катастрофы и принятию неотложных мер», - подчеркивает ведомство.

Генеральная прокуратура Азербайджана выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.