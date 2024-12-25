Технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.

«Да упокоит Аллах души погибших во время крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии». Желаю терпения родному азербайджанскому народу», - написал Байрактар в своем аккаунте в соцсети X.

Как сообщалось, сегодня близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.