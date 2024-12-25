MEDIA призывает онлайн-издания к ответственности в освещении ситуации с крушением самолета AZAL

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) обратилось к онлайн медиа субъектам в связи с крушением самолета AZAL.

«В некоторых онлайн-медиа распространяется информация о предполагаемых причинах аварии самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау. Эти сведения основаны на различных домыслах. Призываем медиа придерживаться требований Закона Азербайджанской Республики «О медиа» в отношении публикуемой и распространяемой информации, а также воздерживаться от создания искажающих данных, не отражающих мнение официальных источников», - говорится в обращении MEDIA.

В MEDIA подчеркивают, что подобные действия не только не соответствуют требованиям медиаэтики, но и влекут за собой юридическую ответственность для медиа организаций: «Призываем журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных вопросах, быть бдительными в условиях, когда набирают обороты кампании, основанные на ложной и недостоверной информации, и ориентировать общество исключительно на сведения, предоставленные официальными источниками».

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