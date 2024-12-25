Фарид Гусейнов: В Актау отправлена специальная медицинская бригада и необходимое медицинское оборудование

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный номер J2-8243 авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары» совершил аварийную посадку в 3 километрах от города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Об этом сказал на пресс-конференции руководитель отдела по работе с прессой ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Фарид Гусейнов.

Он отметил: «В настоящее время оперативную поддержку оказывают аварийно-спасательные службы Казахстана».

Было отмечено, что по поручению Президента Ильхама Алиева была создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета. Направлены специальная медицинская бригада и необходимое медицинское оборудование. Создана горячая линия для семей и близких пассажиров. Им будет оказана специальная психологическая поддержка. Новая информация о результатах расследования инцидента будет представлена общественности.

Источник: АЗЕРТАДЖ