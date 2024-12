Президент Республики Молдова Майя Санду выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом глава Молдовы написала на своей странице в соцсети Х.

«Глубоко скорбим по поводу крушения самолета, принадлежащего «Азербайджанским авиалиниям», близ Актау в Казахстане. Наши молитвы с погибшими, их семьями и всеми пострадавшими», – говорится в публикации.

