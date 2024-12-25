В связи с авиакатастрофой в Актау командированы российские дипломаты
Российские дипломаты командированы в Актау для помощи выжившим в авиакатастрофе гражданам России.
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам», - сказала она.
Как отметила Захарова, МИД РФ будет оперативно сообщать по мере поступления информации.
«Находимся во взаимодействии с нашими российскими ведомствами и, естественно, с ведомствами Азербайджана и Казахстана», - добавила дипломат.
Источник: ТАСС
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