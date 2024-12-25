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Росавиация находится в контакте с AZAL и властями Казахстана поcле падения самолета

First News Media12:25 - Сегодня
Росавиация находится в контакте с AZAL и властями Казахстана поcле падения самолета

Росавиация поддерживает контакт с авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL) и с властями Казахстана и Азербайджана по поводу крушения самолета Баку – Грозный близ казахстанского города Актау.

Об этом 25 декабря сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Росавиация находится в контакте с перевозчиком AZAL, авиационными властями Азербайджана и Казахстана», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что крушение самолета произошло в 9:30 мск (в 10:30 по Баку). Модель воздушного судна — Embraer 190. Его командир после столкновения с птицами принял решение отправиться на запасной аэродром, выбрав Актау.

Оперативные службы Казахстана продолжают поисково-спасательные работы на месте падения самолета.

Источник: Известия

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