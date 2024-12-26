В домах Азербайджана за рубежом созданы уголки памяти - ФОТО

В домах Азербайджана за рубежом созданы уголки памяти в память о людях, погибших в результате крушения пассажирского самолета Баку-Грозный авиакомпании «Азербайджан Хава Йолларыи».

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, наши соотечественники, проживающие в Австрии, Финляндии, Испании, Канаде, Венгрии, Греции и других странах, приходят в дома Азербайджана в этих странах, возлагают цветы к уголкам памяти, зажигают свечи, отдают дань уважения погибшим в результате аварии и желают выздоровления раненым.

Как всегда, азербайджанцы, проживающие за рубежом, даже в день такой трагедии демонстрируют, что они поддерживают наш народ и государство.

Отметим, что в настоящее время в 18 странах мира действуют 29 домов Азербайджана. Это места, которые играют значительную роль в донесении наших реалий до мира, изучении истории и культуры, демонстрируют единство в дни праздников и скорби.