Отец погибшего в авиакатастрофе: Я потерял не только своего сына, так как ощущаю боль всех жертв трагедии

В последний раз я разговаривал со своим сыном Анаром по телефону около 11-12 часов. Он рассказал о подготовке самолета к полету и отметил, что прошел регистрацию в аэропорту и готовится к вылету. Сын сказал, что позвонит мне, как только выйдет из самолета. А утром мне сообщили, что произошла авиакатастрофа. Я был сильно потрясен, когда услышал, что мой ребенок, с которым я разговаривал нескольких часов назад, погиб в этой катастрофе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал в интервью журналистам Зохраб Бабаев, отец Анара Бабаева, погибшего в авиакатастрофе, произошедшей накануне во время рейса Баку-Грозный.

Отметив, что потрясен случившимся, он с глубокой скорбью поделился впечатлениями: «Вчера я услышал заявление Президента Ильхама Алиева о внимании и поддержке, оказанных семьям жертв катастрофы и родственникам раненых. После этого я немедленно позвонил в соответствующие структуры и разные места для получения информации об аварии. Вместе с членами моей семьи мы переживаем очень трудные моменты. Я также познакомился с родственниками некоторых погибших в результате крушения. Во время этой трагедии я потерял своего сына, но ощущаю боль всех жертв. Мы с нетерпением ждем когда доставят тело нашего сына».

Отец покойного З. Бабаев помолился за упокой души жертв авиакатастрофы и скорейшее выздоровление пострадавших.