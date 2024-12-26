Обнаружен еще один «черный ящик» рухнувшего в Актау самолета

На месте крушения самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау найден еще один черный ящик.

Как сообщают казахстанские СМИ, об этом сказал транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий. И впоследствии будут просмотрены», - отметил он.

Ордабаев сообщил, что осмотр места происшествия - более 4 тыс кв. м. находится на стадии завершения.