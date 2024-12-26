Обнародовано состояние здоровья пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в «Yeni Klinika» - ФОТО- ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В "Yeni Klinika" доставлены еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи города Актау.
Как сообщает Trend, пострадавшие сказали журналистам, что чувствуют себя хорошо.
Отметим, что ранее еще 7 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения в Актау 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, летевшего по маршруту Баку-Грозный, были доставлены в "Yeni Klinika". Пострадавших доставили в страну на самолете-амфибия МЧС. По имеющейся информации, их сопровождали врачи и психологи.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
22:00
В «Yeni Klinika» доставлены еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения вблизи Актау пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный.
Как сообщает Trend, они были доставлены в Баку специальным рейсом авиакомпании AZAL.
Отметим, что ранее еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, а также тела 4 граждан были доставлены в Баку
20:30
7 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения в Актау 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, летевшего по маршруту Баку-Грозный, доставлены в "Yeni Klinika".
Как сообщает Trend, раненых доставили в страну на самолете-амфибия МЧС.
По имеющейся информации, их сопровождали врачи и психологи.