Тела четырех человек, погибших в авиакатастрофе, будут доставлены сегодня в Баку

По поручению Президента Ильхама Алиева сразу после авиакатастрофы пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары», группа в составе специалистов-психологов, врачей-спасателей, а также профессиональных врачей Министерства здравоохранения была отправлена в Актау на самолете, оснащенном необходимым оборудованием, принадлежащим Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Адиль Абдуллаев.

В целях продолжения лечения пострадавших лиц в Азербайджане семеро раненых были доставлены в Баку специальным самолетом МЧС в сопровождении врачей и психологов. Остальные семь человек, состояние которых более удовлетворительное, будут доставлены в Баку чуть позже самолетом авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары». Лечение доставленных в Баку лиц будет продолжено в медицинских учреждениях столицы.

По его словам, останки четырех человек будут доставлены сегодня самолетом авиакомпании «Азербайджан Хава Йоллары». Для транспортировки тел других лиц проводится соответствующая работа определенными государственными структурами.