Еще семь граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, а также тела 4 граждан доставлены в Баку, сообщает Trend.

Отметим, что сегодня в целях продолжения лечения в Азербайджане лиц, пострадавших в результате крушения самолета Embraer 190 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" J2-8243, выполнявшего рейс Баку-Грозный, специальным самолетом МЧС 7 человек были доставлены в Баку в сопровождении врачей и психологов.