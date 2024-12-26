В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг

Сегодня в посольстве Казахстана в Баку тоже приспущен флаг - в авиакатастрофе под Актау погибли 6 граждан братской страны.

Как напоминает дипмиссия, компетентные органы Азербайджана и Казахстана совместно работают над выявлением причин происшествия и оказанием всей необходимой помощи.

Вчера Казахстан показал замечательный пример солидарности: оперативно работали спасатели и медики, слажено действовали госструктуры, граждане сдавали кровь и несли цветы к загранучреждениям Азербайджана в Астане и Актау, отмечается в сообщении посольства.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.

В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.