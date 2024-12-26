Вечная память: Нескончаем поток людей к мемориальному стенду в Бакинском аэропорту - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Мемориальный стенд, установленный у южного входа Терминала-2 в Международном аэропорту Гейдар Алиев, несет в себе глубокий смысл, сообщает ЗАО AZAL.

Стенд установлен в память о погибших при крушении пассажирского самолета AZAL, выполнявшего 25 декабря рейс Баку-Грозный.

«Мы никогда не забудем любимых, которых потеряли при крушении самолета Embraer-190. Эта утрата оставила глубокую рану в сердце всего общества. Она напоминает нам о необходимости быть более сострадательными и солидарными друг с другом», - говорится в публикации AZAL в соцсетях.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева 26 декабря 2024 года в Азербайджане объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

11:54

В Международном аэропорту Гейдар Алиев установили стенд в память о погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Люди возлагают к стенду цветы и чтят память погибших пассажиров и членов экипажа.