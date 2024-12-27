Похоронили одного из погибших в авиакатастрофе в Актау - ВИДЕО

В Балаханском районе состоялись похороны 26-летнего Рамазана Нариманоглы Филиева, одного из жертв авиакатастрофы, произошедшей в Актау.

Тело погибшего было доставлено в родной район и сегодня утром передано его семье. Погребение прошло на сельском кладбище в селе Шариф.

Рамазан Филиев был женат, у него остался 10-месячный сын.

Напомним, что на борту самолета, следовавшего рейсом Актау — Грозный, находилось 15 пассажиров из Балаханского района. В результате трагедии 10 из них погибли.

Источник: Apa.az