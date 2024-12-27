512 военнослужащих будут обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку и Сумгайыт

Состоялось очередное заседание комиссии, созданной Указом Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Азербайджанской армии» от 28 декабря 2011 года.

Как сообщили в Министерстве финансов, председатель комиссии, министр финансов Самир Шарифов отметил, что как выполнение задач, поставленных Президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в Указе, направленном на улучшение социально-бытовых условий военнослужащих, обеспечение жилья за счет государственных средств, тысячи военнослужащих Азербайджанской армии, воспользовавшись этой важной социальной программой, были обеспечены жильем.

Министр отметил, что на сегодняшний день за счет государственных средств 4027 военнослужащих, прослуживших 20 лет и более, обеспечены жильем. Отметив, что на основании представленных Министерством обороны списков комиссия регулярно рассматривает очередь на жилье и периодически дополняет ее именами военнослужащих, имеющих право на получение жилья, председатель комиссии отметил, что в текущем году за счет средств государственного бюджета в размере 35 млн манатов будет приобретено еще 512 полностью отремонтированных квартир, которые по решению комиссии должны быть предоставлены военнослужащим.

На заседании комиссии на основе списка, представленного Министерством обороны, было принято решение о приеме на жилищный учет 901 военнослужащего. Комиссия также приняла решение об обеспечении 381 военнослужащего, состоящего в настоящее время на жилищном учете, полностью отремонтированными квартирами в городах Баку и Сумгайыт, а также рассмотрении вопроса о предоставлении квартир 131 военнослужащему на совещании, которое состоится в феврале 2025 года по итогам распределения квартир Министерства обороны среди военнослужащих, очередь которых подошла на основании жеребьевки.