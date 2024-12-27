 Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

First News Media18:45 - Сегодня
Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Версию о взрыве кислородного баллона в потерпевшем крушение самолете AZAL выдвинул диспетчер в Ростове.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, комментируя заявления казахстанских официальных лиц о крушении самолета Embraer 190.

"В своих заявлениях казахстанские официальные лица отметили, что версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове. Необходимо проверить достоверность этой информации, так как заявление сделала заинтересованная сторона", - сказал Набиев.

Министр также подчеркнул, что есть очевидные факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, которые опровергают эту версию.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Поделиться:
216

Актуально

Общество

AZAL: Предварительными причинами катастрофы Embraer названо внешнее воздействие

Xроника

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Общество

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Общество

МВД Азербайджана начало расследование в отношении футболистов «Мингячевира»

Дедушка погибшего в авиакатастрофе Гошгара: Я сам проводил ребенка в Россию

В Азербайджане устанавливается штраф в отношении продавцов аптек

Кадыров объявил в Чечне траур в связи с крушением азербайджанского самолета

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn - ФОТО

Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

Очевидец: Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Обнаружен еще один «черный ящик» рухнувшего в Актау самолета

Последние новости

МВД Азербайджана начало расследование в отношении футболистов «Мингячевира»

Сегодня, 19:45

Дедушка погибшего в авиакатастрофе Гошгара: Я сам проводил ребенка в Россию

Сегодня, 19:30

В Азербайджане устанавливается штраф в отношении продавцов аптек

Сегодня, 19:15

Кадыров объявил в Чечне траур в связи с крушением азербайджанского самолета

Сегодня, 18:55

Министр: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Сегодня, 18:45

Бинали Йылдырым направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

Сегодня, 18:30

Король Иордании выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 18:21

Министр: Экипаж самолета, проявив героизм, выполнил оптимальную посадку

Сегодня, 18:15

512 военнослужащих будут обеспечены полностью отремонтированными квартирами в городах Баку и Сумгайыт

Сегодня, 18:01

Замглавы МИД РФ: Прежде чем делать выводы, надо дождаться результатов официального расследования

Сегодня, 17:45

Министр: Обломки самолета и показания свидетелей дают основание говорить, что авиалайнер подвергся вмешательству извне

Сегодня, 17:43

Минздрав: Комиссия начнёт проверку документов пластических хирургов в Азербайджане

Сегодня, 17:30

AZAL: Предварительными причинами катастрофы Embraer названо внешнее воздействие

Сегодня, 17:28

Раскрыта коррупционная схема с получением взяток за разрешения на пластическую хирургию

Сегодня, 17:06

Минтранс Казахстана: Информация о взрыве баллона в самолете AZAL поступила от российской стороны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:03

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Сегодня, 16:55

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Сегодня, 16:38

Выжившая стюардесса Айдан Рагимли о крушении: «Когда я открыла глаза…» - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:28

Премьер Грузии: Не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Сегодня, 16:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23