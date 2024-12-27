Дедушка погибшего в авиакатастрофе Гошгара: Я сам проводил ребенка в Россию

Семья Гошгара Садыгова, жителя села Мирзали Джалилабадского района, погибшего в результате крушения пассажирского самолета AZAL 25 декабря, потрясена этой трагедией.

Дедушка Гошгара, Азулла Садыгов, сообщил Report, что его внук направлялся в Россию на заработки.

"Я сам проводил ребенка в Россию. Он ехал работать. Сегодня привезли тело, похоронили в 5 часов", - сказал он.

Отметим, точную информацию о судьбе Гошгара Садыгова удалось получить не сразу. Личность погибшего была установлена только после проведения ДНК-анализа.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.