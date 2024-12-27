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Госкомиссия: Расследование причин авиакатастрофы должно быть прозрачным, объективным и всесторонним

First News Media20:56 - Сегодня
Госкомиссия: Расследование причин авиакатастрофы должно быть прозрачным, объективным и всесторонним

Твердая позиция Азербайджана заключается в том, что расследование причин авиакатастрофы должно быть прозрачным, объективным и всесторонним.

Об этом было сказано сегодня на очередном заседании Государственной комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау.

Было отмечено, что следственные мероприятия продолжаются в рамках созданной Казахстаном специальной комиссии по расследованию причин произошедшего.

Подчеркнуто, что твердая позиция Азербайджана заключается в том, что расследование причин аварии должно быть прозрачным, объективным и всесторонним, общественность должна быть проинформирована о результатах расследования.

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