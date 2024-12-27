Погибший в авиакатастрофе Рамазан Филиев похоронен в Балакене

Житель Балакенского района Рамазан Нерман оглу Филиев, 1998 года рождения, погибший в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане похоронен на кладбище села Шариф Балакенского района.

В церемонии похорон приняли участие родственники Р.Филиева, руководство района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Отметим, что Р.Филиев был женат, у него остался 10-месячный сын.

Отметим, что среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение, 15 человек являлись жителями Балакенского района, 10 из них погибли.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

Источник: Report