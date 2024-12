МИД Ирландии выразил соболезнования Азербайджану

Министерство иностранных дел Ирландии выразило соболезнования Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета Azerbaijan Arilines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, которая произошла 25 декабря.

Об этом сказано в публикации на странице министерства в социальной сети X.

«Мы глубоко опечалены трагической катастрофой самолёта Azerbaijan Arilines (AZAL) в Казахстане. Выражаем искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Наши мысли с семьями и близкими погибших», - говорится в тексте.

We were saddened to hear of the tragic crash of the Azerbaijani Airlines plane in Kazakhstan. We extend our sincere condolences to all those who have lost loved ones. Our thoughts are with the families and friends of the victims. — Irish Foreign Ministry (@dfatirl) December 27, 2024