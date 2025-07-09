Житель Стамбула открыл стрельбу в кафе после ссоры из-за долга
В одном из кафе района Кадыкёй в Стамбуле произошла перестрелка.
Об этом сообщило агентство DHA.
По предварительным данным, конфликт начался с ссоры из-за долгов между тремя мужчинами.
Спор быстро перерос в драку, после чего один из участников достал пистолет и открыл огонь.
В результате стрельбы ранения получили двое посетителей заведения. На место происшествия прибыли экстренные службы — пострадавших доставили в больницу. Их состояние уточняется.
Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его, расследование продолжается.
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