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Житель Стамбула открыл стрельбу в кафе после ссоры из-за долга

First News Media12:55 - Сегодня
Житель Стамбула открыл стрельбу в кафе после ссоры из-за долга

В одном из кафе района Кадыкёй в Стамбуле произошла перестрелка.

Об этом сообщило агентство DHA.

По предварительным данным, конфликт начался с ссоры из-за долгов между тремя мужчинами.

Спор быстро перерос в драку, после чего один из участников достал пистолет и открыл огонь.

В результате стрельбы ранения получили двое посетителей заведения. На место происшествия прибыли экстренные службы — пострадавших доставили в больницу. Их состояние уточняется.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его, расследование продолжается.

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