Азербайджан отклонил предложение России и Казахстана о расследовании авиакатастрофы Международным Авиационным комитетом СНГ

После авиакатастрофы Россия и Казахстан выдвинули предложение о том, чтобы инцидент расследовал Международный Авиационный Комитет СНГ (Межгосударственный авиационный комитет (МАК) учрежден в декабре 1991 года на основании межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами).

Как сообщили АПА источники в правительстве, Азербайджан отказался от этого предложения.

Официальный Баку требует расследования инцидента международной группой экспертов и специалистов Embraer.

Азербайджан считает, что расшифровку «черного ящика» также должна проводить эта группа.

Отметим, 25 декабря пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау. В самолете находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 38 человек, выжили 29 человек.