В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от CENIPA
28 декабря в Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в ведомстве, в штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.
Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.
Ранее в Актау прибыли производители рухнувшего самолета Embraer.
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