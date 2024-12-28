В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от CENIPA

28 декабря в Актау прибыли уполномоченные по расследованию от Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в ведомстве, в штабе комиссии по расследованию было проведено совещание, на котором были обозначены совместные задачи на месте авиационного происшествия.

Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - это полномочный орган по расследованию авиационных происшествий в гражданской авиации.

Ранее в Актау прибыли производители рухнувшего самолета Embraer.