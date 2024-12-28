 По вопросу эвакуации двух пострадавших в крушении граждан АР в Азербайджан планируется провести консилиум | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

По вопросу эвакуации двух пострадавших в крушении граждан АР в Азербайджан планируется провести консилиум

First News Media15:20 - Сегодня
По вопросу эвакуации двух пострадавших в крушении граждан АР в Азербайджан планируется провести консилиум

В Минздрав Казахстана сообщили о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау.

На сегодняшний день на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ведомство.

«Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров, одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го», - говорится в сообщении.

По вопросу эвакуации двух азербайджанских граждан, пострадавших в крушении, в Азербайджан планируется провести консилиум и дать оценку их готовности к транспортировке.

Также прорабатываются вопросы по транспортировке трех пострадавших с органами здравоохранения Кыргызстана. По информации ведомства, двое из них транспортабельны, один - в тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Поделиться:
209

Актуально

Xроника

В Азербайджане 2025 год объявлен Годом Конституции и Суверенитета

Политика

В правила о временном пребывании граждан РФ в Азербайджане будут внесены ...

Мнение

Крушение рейса Баку-Грозный: Азербайджан требует правды

Общество

Погибший в авиакатастрофе Мухаммедали Еганов похоронен в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ...

Общество

Летевший из Москвы в Дубай рейс «Аэрофлота» сел в Баку из-за дебошира - ВИДЕО

В Баку усилится ветер

ASAN xidmət помог пострадавшим в авиакатастрофе под Актау оперативно восстановить документы - ФОТО

Сотрудники дорожной полиции спасли участника 44-дневной Отечественной войны – ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn - ФОТО

При крушении самолета AZAL в Казахстане выжили 32 человека - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обнаружен еще один «черный ящик» рухнувшего в Актау самолета

Очевидец: Одного из пассажиров упавшего самолета сняли с рейса

Последние новости

Летевший из Москвы в Дубай рейс «Аэрофлота» сел в Баку из-за дебошира - ВИДЕО

Сегодня, 16:36

В Баку усилится ветер

Сегодня, 16:30

Какие банки и пункты обмена валют будут работать в праздничные дни

Сегодня, 16:20

ASAN xidmət помог пострадавшим в авиакатастрофе под Актау оперативно восстановить документы - ФОТО

Сегодня, 16:00

Сотрудники дорожной полиции спасли участника 44-дневной Отечественной войны – ВИДЕО

Сегодня, 15:56

МФОФК выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета

Сегодня, 15:53

В правила о временном пребывании граждан РФ в Азербайджане будут внесены изменения

Сегодня, 15:24

Крушение рейса Баку-Грозный: Азербайджан требует правды

Сегодня, 15:22

По вопросу эвакуации двух пострадавших в крушении граждан АР в Азербайджан планируется провести консилиум

Сегодня, 15:20

В Азербайджан будет экстрадировано находившееся в международном розыске лицо

Сегодня, 15:06

Президент сделал публикацию об объявлении 2025 года «Годом Конституции и суверенитета»

Сегодня, 15:00

«Туркменские авиалинии» приостановили полеты в Москву

Сегодня, 14:51

В Актау прибыли уполномоченные по расследованию от CENIPA

Сегодня, 14:45

Арестован еще один тиктокер

Сегодня, 14:44

Баку примет матч Лиги чемпионов

Сегодня, 14:43

Newsweek о героизме пилотов AZAL: То, чего они добились, - не что иное, как чудо

Сегодня, 14:27

Какой будет погода в Баку в праздничные дни?

Сегодня, 14:15

Михай Попшой: Молдова остается рядом с Азербайджаном в это время траура и выражает свою полную солидарность

Сегодня, 14:06

Песков о крушении лайнера AZAL: Ждем результатов расследования

Сегодня, 14:02

Погибший в авиакатастрофе Мухаммедали Еганов похоронен в Баку – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:58
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23