По вопросу эвакуации двух пострадавших в крушении граждан АР в Азербайджан планируется провести консилиум

В Минздрав Казахстана сообщили о состоянии пострадавших при крушении самолета AZAL в Актау.

На сегодняшний день на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ведомство.

«Ухудшения состояния не наблюдается, один пациент снят с вазопрессоров, одной пострадавшей снижена доза тоников с 3-х до 1-го», - говорится в сообщении.

По вопросу эвакуации двух азербайджанских граждан, пострадавших в крушении, в Азербайджан планируется провести консилиум и дать оценку их готовности к транспортировке.

Также прорабатываются вопросы по транспортировке трех пострадавших с органами здравоохранения Кыргызстана. По информации ведомства, двое из них транспортабельны, один - в тяжелом состоянии и находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).