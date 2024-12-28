Летевший из Москвы в Дубай рейс «Аэрофлота» сел в Баку из-за дебошира - ВИДЕО
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Дубая в Москву, вынужденно сел в Баку из-за деструктивного поведения пассажира на борту, сообщил авиаперевозчик.
«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU527 Дубай - Москва за 28 декабря принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Баку по причине деструктивного поведения пассажира», - говорится в сообщении.
В авиакомпании отметили, что пассажир с признаками алкогольного опьянения грубо нарушил правила поведения на борту: провоцировал конфликтные ситуации, высказывал угрозы в адрес бортпроводников и игнорировал замечания экипажа. В аэропорту Баку пассажир был передан сотрудникам полиции.
После дозаправки воздушное судно вылетело в пункт назначения, добавили в «Аэрофлоте».
Источник: ТАСС