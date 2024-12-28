МИД Азербайджана: До настоящего времени Украине оказана помощь на сумму 70 млн манатов

В 2024 году Азербайджан продолжил оказание гуманитарной помощи Украине, общая сумма предоставленной гумпомощи, а также помощи на восстановление и реконструкцию достигла 70 млн манатов (более 40 млн долларов США).

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел (МИД) по итогам 2024 года.

Помимо Украины, в этом году Азербайджан оказал помощь таким странам, как Босния и Герцеговина, Чили, Колумбия, Куба, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Вьетнам, Йемен, Иордания, Алжир, Аргентина, Бразилия, Албания, Зимбабве, Таджикистан, Гамбия и Уганда.