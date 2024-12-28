Для расследования причин крушения самолета AZAL назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы – вице-премьер Казахстана

Для расследования причин авиакатастрофы близ Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов.

Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу. Когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы. По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую, — сказал Бозумбаев.