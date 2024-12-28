Расширяется список заболеваний, расходы на лекарства для лечения которых покроет страховка – Госагентство

В 2025 году Госагентство по обязательному медицинскому страхованию начнет выдачу лекарственных препаратов для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает 1news.az, об этом сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Госагентства Айнура Ахмедова.

По ее словам, во второй половине 2025 года предусмотрено расширение списка заболеваний, расходы на лекарства для лечения которых покроет страховка.

На реализацию данной программы, на полугодие 2025 года запланировано выделение 40 млн манатов.

Г.Агаев