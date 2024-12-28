Новшество в медстраховании: Госагентство раскрыло подробности выдачи лекарств для амбулаторного лечения

В Азербайджане планируется нововведение в сфере медицинского страхования.

Как передает 1news.az, об этом сообщила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Госагентства Айнура Ахмедова.

По ее словам, будет подготовлен положительный список лекарств для амбулаторного лечения, страховая выплата за которые будет производиться исходя из суммы условного возмещения.

В рамках данной программы между агентством и аптеками будут заключены договора, согласно которым лекарства будут выдаваться только по рецептам, переданным на электронный информационный ресурс. Лекарственное обеспечение в первую очередь предназначено для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения и т.д.

По ее словам, это нововведение будет способствовать повышению доступности лекарств, социальной защищенности населения и обеспечению качественных медицинских услуг.

Г.Агаев