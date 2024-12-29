Комиссия по расследованию авиакатастрофы близ Актау встретилась с международными экспертами

Казахстанская комиссия по расследованию крушения пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау провела первое совещание с прибывшими международными экспертами.

Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

«Сегодня под председательством министра транспорта Казахстана Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы. Комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна», - говорится в сообщении.

Министерскую комиссию по расследованию авиационного происшествия возглавляет Марат Карабаев. Она входит в состав правительственной комиссии, возглавляемой заместителем премьер-министра Казахстана Канатом Бозумбаевым. Цель работы комиссии Минтранса - установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее Бозумбаев в интервью агентству Tengrinews сообщил, что при расследовании ЧП с самолетом правительственная комиссия привлекла к работе 17 международных экспертов. Среди них два эксперта из России, представители Азербайджана, компании - производителя самолета, специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии, Межгосударственного авиационного комитета, а также Международной организации гражданской авиации.