В Товузе столкнулись легковые автомобили, есть погибший и раненые

В Товузском районе столкнулись два легковых автомобиля, есть погибший и раненые.

Как сообщает Report, в результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств Рауф Гумбетов 1962 г.р., еще 5 человек получили ранения.

Насими Абдыев 1974 г.р., Рамиз Мамедов 1994 г.р., Васиф Зейналов 1976 г.р., Фатима Мамедова 2005 г.р. и Махир Рзаев 1989 г.р. госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.