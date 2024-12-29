Похоронены погибшие в авиакатастрофе жители Балакен и Загатала - ФОТО

Тела жителей Балакена, погибшие в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, 25 декабря близ города Актау в Казахстане, доставлены в родные села.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мялейка Ангбазова из села Мешяшамбул, Ядигар Мехтиев из села Шамбул, Гамзат Гурбачов из села Халатала, Рашид и Ибрагим Гыстаровы из села Шериф-2, Мёминат Гогамова из поселка Габагчёль, Рена Езняева из села Ени Шериф и Махмуд Тютюнчиев из села Махамалар были похоронены на сельских кладбищах.

В Загатальский район доставлены тела 5 человек, погибших в авиакатастрофе. Ариф Джараев, Гаджибрагим Джараев, Хихри Джеэров из села Даначы, Нармина Игидова из села Хойтала и Ибрагимхалил Костиев из села Магов были похоронены на кладбищах в родных селах.

Помимо жителей села, в церемонии похорон приняли участие руководство Балакенского и Загатальского районов, сотрудники правоохранительных органов.