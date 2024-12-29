В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку возможны перебои в газоснабжении

В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку сегодня возможны перебои в газоснабжении.

Об этом сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с подключением новой газовой линии среднего давления к существующему источнику в поселке Алят Гарадагского района 29 декабря с 10:00 планируется приостановить подачу газа.

Газоснабжение потребителей будет обеспечено из альтернативного источника, уточнили в "Азеригаз".

"В случае отсутствия газоснабжения из альтернативного источника возникнут временные перебои в подаче газа потребителям в поселках Гобустан и Алят, жилых массивах Котал и Шыхлар Гарадагского района Баку", - добавили в производственном объединении.

Источник: Report