Казахстан направит бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

Казахстан направит бортовые самописцы ("черные ящики") потерпевшего крушение самолета AZAL в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), который является страной-производителем самолета Embraer.

Об этом говорится в сообщении министерства транспорта Казахстана.

Согласно информации, соответствующее решение было Комиссией по расследованию авиационного инцидента, которую возглавляет министр транспорта страны Марат Карабаев.

"В соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал данную конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На основании вышеуказанного документа, а также с учетом рекомендации ИКАО и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России, Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

Центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания", - говорится в сообщении министерства.