Литва впервые отрабатывает государственный план эвакуации населения

В Литве начались масштабные учения «Свод Витиса 2026», в рамках которых впервые на государственном уровне отрабатывается подробный план эвакуации населения.

По данным LRT, учения проходят по всей стране. В них задействованы около 3 тысяч госслужащих, должностных лиц, представителей муниципалитетов, различных ведомств, предприятий и неправительственных организаций, а также порядка тысячи добровольцев.

Сценарий предусматривает действия государства при ухудшении ситуации в сфере безопасности, нарушении работы энергетической и коммуникационной инфраструктуры, приеме союзных сил и переходе к мобилизационному режиму.

Отдельно отрабатываются вопросы возможной эвакуации части населения через границу с Польшей. Глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас сообщил, что Вильнюс и Варшава обсуждают процедуры пересечения границы, логистику и инфраструктурные возможности на случай международной эвакуации жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

В ходе учений также впервые задействуют государственный резерв, в том числе запасы и средства гражданской защиты.