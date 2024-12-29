Рашад Набиев: AZAL - одна из самых надежных авиакомпаний в мире

Флагман гражданской авиации Азербайджана – компания AZAL признана одной из самых надежных авиакомпаний в мире по стандартам безопасности и качества.

Об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса Баку-Грозный.

«Профессионализм и отвага опытных пилотов имеют большое значение в этой сфере. Героизм, проявленный в трудную минуту членами экипажа потерпевшего крушение самолета, оставил неизгладимый след в истории азербайджанской авиации», - подчеркнул Р.Набиев.

Он отметил, что показания членов экипажа, пассажиров и свидетелей, а также распространенная в социальных медиа информация дают основание утверждать, что потерпевший крушение лайнер подвергся внешнему воздействию.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 выжили.

Источники: Report и АПА