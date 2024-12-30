В Приморском национальном парке не планируется праздничный концерт

В Приморском национальном парке Баку не планируется концертная программа по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

На бульваре не проводятся никакие подготовительные работы к традиционной концертной программе, сцена не установлена.

Напомним, что 31 декабря в 00:00 в Баку будет организован фейерверк по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Источник: Report