В Джебраилe состоялось кулинарное мероприятие - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в городе Джебраил состоялось кулинарное мероприятие «Возвращение к традициям», посвященное национальной кухне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном Службой восстановления, строительства и управления в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, команды в составе профессиональных поваров и жителей, представляющих три района, приготовили плов – коронное блюдо нашей национальной кухни. Под руководством известного кулинара, заслуженного деятеля культуры Таира Амирасланова команды приготовили «себзи плов», присущий джебраильской кухне, «галья плов», который любят готовить в Губадлы и традиционный зангиланский плов с машем.

В завершение мероприятия были оценены блюда, приготовленные командами, им вручены символические подарки в различных номинациях. Затем приготовленным пловом угостили жителей и гостей Джебраила.

В рамках мероприятия Дед Мороз и Снегурочка вручили новогодние подарки детям города Джебраил и села Джоджуг Марджанлы.