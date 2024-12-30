В канун праздника руководящий состав Министерства обороны посетил госпиталь
30 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь.
Cначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.
Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с медицинским персоналом госпиталя и военнослужащими, проходящими здесь лечение, и передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Руководящий состав министерства поинтересовался процессом лечения военнослужащих, пожелал им скорейшего выздоровления, продолжения службы в рядах армии и преподнес личному составу подарки по случаю праздника.
Был высоко оценен профессионализм медицинского персонала Главного клинического госпиталя.