В канун праздника руководящий состав Министерства обороны посетил госпиталь

30 декабря руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь.

Cначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена его светлая память.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с медицинским персоналом госпиталя и военнослужащими, проходящими здесь лечение, и передал им поздравления Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Руководящий состав министерства поинтересовался процессом лечения военнослужащих, пожелал им скорейшего выздоровления, продолжения службы в рядах армии и преподнес личному составу подарки по случаю праздника.

Был высоко оценен профессионализм медицинского персонала Главного клинического госпиталя.