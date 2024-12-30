AZAL объяснил причину задержки рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку

Рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий (густой туман) в районе Международного аэропорта в Нахчыване.

Об этом говорится в сообщении AZAL.

Отмечается, что пассажиры задержанных рейсов оперативно информируются через колл-центр авиакомпании.

«Выполнение рейсов будет возобновлено сразу после улучшения погодных условий в районе аэропорта в Нахчыване.

Согласно правилам авиакомпании, при необходимости пассажиры задержанных рейсов, ожидающие вылета в аэропорту, будут обеспечены всем необходимым», - сказано в сообщении.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.